汛期在即 高市將投入1.35億元清淤、修補雨水下水道並行

2019-05-16 23:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市5月進入雨汛期，易因午後熱對流等因素降雨，水利局今年防汛重點鎖定雨水下水道，將投入1.35億元，加強清淤、修補並行，本月底先完成淤積70公分處，整體工程預計今年底完工。

高市雨水下水道全長600多公里，水利局爭取內政部營建署經費1.2億元，自去年2月起展開全面普查，以人力及機器進行總體檢，目前已檢視425公里，其中淤積長度約160公里，深度分別30、50、70公分。

水利局將投入2000多萬元清淤，更追加第二預備金3500萬元，本月底先完成淤積70公分處，包括鳳山區澄清及覺民路、大寮區八德路等，其餘將於今年底完工。

水利局檢視雨水下水道需修補及持續追蹤共計10521處，其中有236處破損，因老舊鋼筋裸露及混凝土表面剝落裂開、牆面龜裂等情況，但未達破洞情況。

市府動支災損金8000萬元修繕，已完成44處修復，包括岡山區河華路、梓官區同安路等，其餘將持續進行修補，力拚今年底改善完成；另68處易淹水點，已完成7處改善，今年底還可改善18處，明年底可望整治一半。

水利局長李戎威表示，防汛三箭最重要是疏濬，包括雨水下水道、側溝、聯通管，其次加強維護抽水機及抽水站，大雨來前把雨水下水道全部抽乾，並於易淹水點佈設移動式抽水機、沙包等防範，將可降低淹水災情。

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