雲縣去年3800件家暴通報案 家人施暴佔5成4

2019-05-17 12:53

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣去年家暴通報案件3801件，較往年微降約200件，但平均每天仍通報10.4件，雲林縣長張麗善今天出席「愛擁抱、不用暴」宣傳活動，呼籲縣民投入家暴防治工作，共推「暴力零容忍」，用行動終止家庭暴力。

縣府社會處社工科許惠雯表示，遭遇家暴不要隱忍，讓自己陷入暴力深淵，甚至影響孩子發展；她指出，阿美（化名）育有2名子女，7年前酗酒、無業的丈夫常對她暴力相向，剛開始為了孩子她選擇隱忍，但丈夫暴力行為愈來愈頻繁嚴重，甚至威脅孩子安全，孩子在學校也出現用暴力解決問題行為，她才驚覺不能再容忍暴力，向警局通報家暴，社會處介入處置。

許惠雯說，阿美經過安置輔導後，目前已有穩定工作，帶著孩子過著遠離暴力的生活，自己與孩子有了全新未來。

張麗善表示，根據衛生福利部統計，雲林縣去年家暴通報案件有3801件中，平均每天有10.4件，其中有2051件親密關係暴力，加害者為與被害人是配偶、親子等親密關係，另目睹家暴的孩子容易將暴力內化傷害自己或他人，造成暴力一代傳一代，我們要全力防治家庭暴力。

縣府社會處長林文志表示，根據通報案件統計，大多數家庭暴力通報單位都由警政單位、醫院及113專線，佔約89%，來自社區民眾通報不到1%，縣府積極推動防治家暴觀念，用行動終止家暴。

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