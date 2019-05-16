搞笑！夫妻散步突上演「武俠片」 網大讚：感情令人羨慕

2019-05-16 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕日本一對夫婦近日在路上一段「超搞笑」的互動被監視器拍下，原本和老婆並肩走在一起的老公，突然擺出「武打」手勢，作勢要攻擊老婆，結果老婆也不是省油的燈，立即彈開做出防衛，雙方頓時在路中間上演「武俠片」，最後兩人又一起笑到歪腰，感情融洽的模樣曝光後，引發網友熱議。

日本網友「@yukari_nakase」11日在推特PO出這段監視器影片，從畫面中可見，一對夫婦晚上走在巷子裡散步，結果走到一半，老公卻冷不防地用手輕推了一下老婆，隨即擺出「武打」手勢，作勢要攻擊對方，然而老婆竟也不是省油的燈，不僅沒被老公突如其來的舉動嚇到，還立即彈開和老公保持距離，雙方經歷一陣周旋後，老婆還做出「金雞獨立」的姿勢，讓正使用「龜派氣功」的老公笑到不行，瞬間破功變回平常的模樣，兩人也就這樣邊笑邊繼續散步。

該影片曝光後至今已累積119萬次觀看次數，許多網友看完影片後，都認為這對夫妻感情超好，紛紛留言「誰說中二病不能談戀愛的XD」、「這就是我一直在說的情趣，完全是理想中的夫妻吧！」、「這種夫妻感情真的令人羨慕」、「難道是傳說中的神鵰俠侶？」、「肯定是真愛啊」、「被監視器拍到真的太鬧了」、「我平時這樣老婆只會白眼我」。

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