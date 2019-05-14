總獎金30萬創新高 基隆海洋文學獎即日起徵件

2019-05-14 11:49

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆海洋文學獎今年總獎金達30萬元，創歷年新高，即日起受理收件至7月31日止，與海洋、基隆人文、名勝、古蹟等有關的現代詩、散文、小說皆可投稿，今年首次增設最佳評審獎，首獎可得到最高5萬元獎金。

基隆市副市長林永發指出，基隆海洋文學獎開辦十多年，以基隆在地風情及海洋為主題，徵集新詩、小說、散文等文類，各分為首獎、優勝、佳作等名次，獎金依序為3萬元、2萬元、1萬元，今年還增設最佳評審獎，有一般組及學生組，一般組最高獎金5萬元，學生組3萬元，但學生組限設籍基隆或在基隆就讀的學生。

基隆市議員陳薇仲2017年曾以「打撈、風乾、浸泡－將時光獻給海洋的小漁村」為題，描述望海巷漁港風情及對海洋的想像，在散文類獲得佳作。有「詩人船長」稱號的在地八斗子漁民林福蔭也曾獲獎。

文化局副局長李添慶表示，以前得獎作品版權屬文化局所有，曾有得獎作品被收錄到教科書，原作者要出版作品還得經過文化局同意，今年起放寬條件，文化局擁有使用權，保有使用及印刷等相關權利，讓授權回到創作者本身，原作者仍有著作、授權、出版或對外行銷等權利。

報名即日起至7月31日止，稿件掛號郵寄到基隆市20241中正區信一路181號3樓，並在信封上註明「參加基隆市海洋文學獎徵選」，以郵戳為憑，逾期不受理，詳情可上基隆市文化局及公共圖書館官網或臉書粉絲專頁查詢，或電洽：02-24224170分機276、298。

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