中午外出要防曬 西半部紫外線達過量級

2019-05-13 11:47

〔記者楊綿傑／台北報導〕天氣趨於穩定，多數地區艷陽高照，不過目前西半部苗栗以南，紫外線大多達到過量級以上，南部及東部部分地區甚至達到危險級，且高屏地區中午前後可能出現36度高溫，氣象局已發出高溫資訊，提醒中午外出用餐民眾注意。

根據氣象局資訊，目前包括苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門等區域，都有觀測到過量級紫外線，另外在台南、屏東部分地區，以及花蓮、台東，都觀測到達危險級的紫外線，時近中午可能還會更高。

此外，氣象局也持續針對高雄市、屏東縣發出黃色燈號的高溫資訊，可能有出現36度以上高溫的機會，氣象局提醒，應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

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