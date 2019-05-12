今高屏午後空品恐「紅害」 下週高溫飆35度以上

2019-05-12 07:52

〔即時新聞／綜合報導〕昨（11）日鋒面遠離、天氣好轉，各地明顯回暖，南部最高溫來到35.1度（高雄月眉）；今日環境風場轉為偏東風，西半部及台東高溫約30到32度。環保署也指出，西半部位於背風區，風速偏弱，汙染物易累積，高屏午後局部地區空品可能達紅色警示等級。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮則提到，下週氣溫將逐日續升，週四至下週日大部分地區最高溫將升至35度以上。

吳德榮：第三道梅雨鋒面20日過境

據中央氣象局指出，今日環境風場偏東風，天氣穩定，各地大多為多雲到晴的天氣，西半部及台東高溫約30到32度，宜花也有28、29。吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄也指出，明天至下周日暖氣團逐漸增強，氣溫逐日續升，周四至下周日大部分地區最高溫將升至35度以上，

環保署空氣品質監測網則指出，西半部位於背風區，風速偏弱，汙染物易累積，中部局部地區午後臭氧濃度升高可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏午後局部地區可能達紅色警示等級，提醒民眾出門時應自備口罩。

吳德榮也提到，梅雨季第三道鋒面估計將於20日過境，不過目前模式模擬還在調整中，鋒面的結構及其影響時間，都還會有變化。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/