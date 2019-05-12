帶媽媽出門要防曬！ 氣象專家：今高溫悶熱如夏

2019-05-12 10:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕今天就是母親節，不妨趁著大好天氣帶媽媽出門走走，不過氣象專家提醒，今天各地高溫悶熱如夏天，各地大多都可達30度，出門要注意防曬及補充水分，而午後山區及近山區平地可能有局部雨，民眾須注意。

氣象達人彭啟明在臉書貼文指出，今天仍然屬於夏季型的天氣，上午各地晴到多雲，午後山區有局部熱對流發展降雨機會，主要下雨的區域在山區，北部、東北部、東部，靠近山區的平地也可能有短暫陣雨，雨勢不大，但是要到山區活動的朋友仍要多加注意。白天溫度偏高，各地高溫普遍可達30度以上，外出要記得多喝水補充水分，避免中暑，同時也要做好防曬準備。

至於未來一週天氣，彭啟明的貼文表示，因為南邊太平洋高壓勢力較強，鋒面活動位置較偏北，對台灣影響不明顯，預估夏季型午後山區雷雨的天氣型態將會持續一段時間，上午各地天氣大致穩定，午後因為熱力作用，山區有熱對流發展降雨機會，局部地區雨勢可能較大，降雨區域以山區為主，如果到山區活動要多留意午後的天氣變化情況。

而在溫度上的變化，彭啟明的貼文說，由於台灣附近風向以偏南風到西南風為主，暖空氣明顯，各地溫度偏高，預估高溫普遍可達31至32度以上，局部地區有機會來到34至35度以上，尤其大台北、台東等地要留意背風沉降可能造成的局部高溫現象，建議穿著盡量寬鬆透氣，戶外活動要記得多補充水分並且做好防曬。

未來鋒面影響的部分，彭啟明貼文提到，鋒面再度南下的時間點仍有待觀察，有可能要等到一週之後，不過預報資料的變化還很大，因此提醒民眾多留意最新的天氣變化資訊，梅雨季節天氣多變，安排活動也要預留調整準備的空間。

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