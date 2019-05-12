全台週一紫外線過量！部分地區留意短暫陣雨

2019-05-12 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕明（13）日各地大多是多雲到晴天氣，東半部有局部短暫陣雨，西半部則要留意午後局部短暫雷陣雨；全台紫外線達「過量」級，民眾外出務必注意防曬、補充水分。

中央氣象局預報，明天風向主要是東南風，各地天氣以多雲到晴為主。東半部是迎風面，將出現局部短暫陣雨，西半部地區午後則可能下局部短暫雷陣雨，而中南部地區、金門及馬祖則容易有局部霧或低雲影響能見度。

溫度方面，北部23至32度，中部23至33度，南部24至33度，東部23至32度；連江縣19至24度，金門縣22至27度，澎湖縣24至29度。

紫外線方面，全台各地達「過量」等級，可在20分鐘內導致傷害，建議民眾採取衣服、帽子、陽傘、太陽眼鏡等物理性防護措施，上午10時至下午2時避開烈日下活動。

空氣品質方面，環境風場逐漸轉為偏東南風，西半部為背風面，清晨及夜間風速偏弱污染易累積，另午後光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜花東為「良好」等級；北部、竹苗及離島地區為「普通」等級，凌晨竹苗外海有渦流現象較易累積污染物，局部短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南高屏為「橘色提醒」等級。

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