民眾發現「大草坪」 它竟是水域生態殺手！

2019-05-12 23:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕本報日前獨家揭露員林市景觀滯洪池「圓林園」被水生植物「人厭槐葉蘋」攻佔，綠油油的水面外觀讓民眾誤以為是大草坪，危機橫生。

「人厭槐葉蘋」是外來種的水生植物，因為增生速度非常快，侵略性非常強，一旦流域、池塘被攻佔，水下光線和氧氣被「人厭槐葉蘋」阻絕，產生水域生態大滅絕，為避免後患，縣府水資處決定把「圓林園」的「人厭槐葉蘋」悉數清除，並把該生態池旱化，目前清除工程已經展開。

該生態池水位最深及腰，面積約有一個足球場大，自圓林園啟用以來，固定保持淺水位，但上週被民眾發現水面被「水生植物」攻佔，短短一個禮拜，即佈滿整個生態池，由於綠油油的水平面，乍看之下以為是「大草坪」，有小朋友因此誤入陷阱。

記者到場採訪，發現這是號稱「生態殺手」的水生植物，名為「人厭槐葉蘋」。農委會特有生物中心表示，人厭槐葉蘋在1959年入侵非洲肯亞、尚比亞一處湖泊，多個湖泊及水庫面臨生態滅絕的後果，此後全世界多個國家均傳出災情，其防治方法一般用人工及機械清理，但效果不彰，因為繁殖速度過快，其次是化學噴藥，但成本昂貴，對環境也有傷害，目前已有生物學家找到專吃「人厭槐葉蘋」的昆蟲。

縣府水資處表示，這是縣內首度發現大面積的「人厭槐葉蘋」，他們不敢大意，為防止它蔓延，決定把該生態池所有「人厭槐葉蘋」全數清理乾淨，接著會把池內的水放流乾，這裡未來只作臨時雨水的收集，他們呼籲民眾不要把「人厭槐葉蘋」帶回家放殖，也許你一個小小的動作就可能造成溪流生態的破壞。

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