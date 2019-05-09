美景地雷！千坪「綠地毯」成超級大陷阱

2019-05-09 12:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林鎮景觀滯洪「圓林園」近來出現一座足球場大的「綠地毯」，乍看下綠草如茵，令人心曠神怡，但走近一看，卻是整片的布袋蓮，由於現場無隔籬設和警告牌，已有小朋友「中招」，還好沒有大礙，但民眾認為最好有警告和隔離措施。也有民眾把此問題po到臉書社群「員林人大小事」，引起市民熱烈討論。

記者今天實地走訪，發現該區地勢低緩，容易集水、排水，旱季乾涸是天然的體育場，但一到雨季則是大池塘、水漥。

今年四月進入梅雨季後，該區成為大水塘，近來水面被布袋蓮攻佔，不到一個禮拜的時間，整片綠油油。

前來運動的郭姓民眾說，他經常來這裡運動，知道這是「地雷區」就避開，但本週日，他目睹小朋友跑到「綠油油」的池塘內，整個人摔得像泥人，眾人把小朋友拉起來，還見到一條大魚。

他說，因為布袋蓮長得太茂密，外地人乍看之下覺得是「綠色草皮」，並未察覺這是淺水塘，小朋友就是因為玩得大高興，沒有發現，而周邊又無隔離設施，以致中招。他建議縣府應該設警告牌或隔離設施。

縣府表示，今年因為雨季長，布袋蓮長得快又多，他們會派人到場勘查，再作相關設施。

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