美麗的哀愁！滯洪池開滿浪漫紫花 濕盟憂水質惡化

2019-04-28 11:18

〔記者萬于甄／台南報導〕台南仁德港尾溝溪滯洪池近期長滿許多布袋蓮（又稱鳳眼藍），吸引不少民眾前往攝影觀賞，不過，布袋蓮遍布的水域面積多達3分之2，不免讓環境保育人士擔憂，再不加速清理恐造成滯洪池水質惡化，更怕阻擋滯洪的通水道。

台灣濕地保護聯盟指出，港尾溝溪滯洪池以往並未有布袋蓮的蹤影，是因去年8、9月連日的豪大雨，讓港尾溝溪內的布袋蓮隨著水量調節，「入侵」滯洪池湖面，而布袋蓮在春夏季節生長快速，今年1月就發現布袋蓮覆蓋約3分之1水面，短短半年時間就幾乎長滿整個滯洪池。

濕盟也說，布袋蓮的生長速度超乎預期，但仰賴濕盟志工清理根本趕不上生長速度，尤其，上週以人力挖除時，已發現滯洪池水質開始變黑濁，恐怕水質漸漸惡化，此外，布袋蓮幾乎占滿水面，也會造成水中生物光照不足。

濕盟表示，目前已協請南市府水利局、環保局等單位，利用大型機具開挖，希望能在防汛期間前趕進清理完畢，避免未來影響相關滯洪功能。

今上午不少民眾得知滯洪池開滿整片的布袋蓮，紛紛前往拍照欣賞，但美麗的鳳眼藍花，卻對環境造成隱憂，可謂是美麗的哀愁。

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