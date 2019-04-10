高雄綠色園道「微滯洪」 打造世界級景觀兼治水

2019-04-10 23:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化通車後，高雄市政府規劃綠色園道打造「微滯洪」，從左營段優先做起，全長超過15公里，整體降挖1公尺深，總滯洪量約15萬立方公尺，相當於1.5座寶業里滯洪池，打造世界級景觀兼治水。

市府規劃舊有鐵路廊道，推動長15公里的綠色園道，整體面積71公頃，總經費約45億元，分成左營、高雄、鳳山3段施作，計畫已送中央核定經費，期盼今年6月發包，力拚110年中完工。

水利局原本規劃於綠色園道打造長形水廊道，但受限於沒有天然水源，必須從高屏溪引水挹注，而且維護管理費用驚人，決定改採微滯洪方式，還能改善沿線積淹水，兼具治水效益。

值得一提的是，舊有鐵道為了避免淹水，地勢高於周邊道路25至30公分，遇雨朝兩側道路排水，鐵路地下化後軌道拆除，工程縫合路面高低落差，基地降挖1公尺，改為向中心下凹處集水。

水利局採取微滯洪方式，全長超過15公里，總滯洪量約15萬立方公尺，雨天蒐集基地地表逕流，減少兩旁雨水下水道系統負擔，更透過鋪面及綠帶入滲、貯留等，以延遲雨水逕流，平時作為長形景觀綠帶，成為民眾休閒遊憩好地方。

水利局將於沿線設置解說牌及導覽牌面，除了納入地方特色景點，更引導民眾了解水資源，將水環境議題帶入園區解說主題，還規劃透水鋪面、雨水花園等，凸顯綠色園道的保水、親水等設計構想，打造LID（海綿城市）教育場域，成為世界級的觀光景點。

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