太平坪林排水治理最後一塊拼圖 慈光七村滯洪池完工

2019-04-11 21:39

〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區勤益、坪林里境內過去每逢大雨，經常因坪林排水排水不及溢流成災，立委何欣純協調國防部釋出土地後，由第三河川局闢設容量達3萬2000多立方公尺的「慈光七村滯洪池」，前年中動工，上月完工，除了滯洪功能，四周更鋪設步道、保留老樹，何欣純今天邀地方人士視察，希望未來水利局接管後進一步綠美化，營造成休憩、防洪兼具的親水公園。

立委何欣純說，太平坪林排水沿岸過去每逢大雨就溢堤成災，近年陸續爭取進行「坪林排水治理」、「坪林橋改建」等工程，為了徹底解決淹水問題，爭取國防部釋出土地，在上游闢設慈光七村滯洪池，2017年7月動工後，上月工程已完工。

何欣純今天邀集三河局、市府水利局等單位視察工程狀況，市議員張玉嬿、勤益里長馮耀祖等人也到場關心，希望除解決淹水問題，也能進行綠美化，提供民眾更優質的生活環境。

三河局長白烈燑說，慈光七村滯洪池面積約1.1頃，用地徵收經費1.5億，工程經費4400多萬，滯洪池容量達3萬2400立方公尺，相當17個標準游泳池的容量，未來下大雨時，坪林排水洪水將由溢流口流入滯洪池，發揮防洪功能，工程完工後也完成坪林排水整體治理的最後一塊拼圖。

不過，勤益里長馮耀祖說，附近民眾停車困難，希望能在滯洪池兩側邊坡架設停車平台。

水利局副局長馬名謙說，接管後會視邊坡和池底狀況進一步綠美化，至於闢設停車場，因為當地是水利用地，接收後將會同交通局等單位，針對法令、空間和預算整體評估，再決定是否闢設停車場。

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