八卦山要有滯洪池了 動工地點曝光…

2019-04-23 12:57

〔記者張聰秋／彰化報導〕南北均衡發展，彰化縣員林市有「圓林園」滯洪池，彰化市今年年底即將也有！地點就在八卦山上彰化市民族新村眷村舊址，占地2公頃，更特別的是，工程順著山勢自然地形，採階梯式設計，融入公園遊憩區、大草園區、停車場，半年施工期，預計今年年底竣工啟用。

工地前身是八卦山大佛風景區後方的眷村舊址，為八卦山難得仍有的大片平坦土地，面積約2公頃，是財政部國有財產署土地，國產署撥用縣府使用，內政部推動「城鎮之心工程計畫」，補助縣府1400萬元工程經費。

縣府今在工地辦理開工動土儀式，縣長王惠美、市長林世賢、綠藍縣議員們手持金鏟剷下3土，祈求開工平安、工程順利、一切圓滿吉祥，宣告眷村留下來的空地即將活化蛻變。

縣府城市暨觀光發展處長馬英傑在簡報中指出，工程基地面積近2公頃，朝營造樂融之丘的城市概念設計，工程依照坡度高低的自然地貌，規劃約8分地的公園遊憩區、老樹廣場、人行步道、停車場，以及3分地的景觀滯洪池。

馬英傑表示，工程預期效益未來將可串聯八卦山現有景點，增加縣民休憩空間，增加八卦山多元、共融、親子活動空間，更由大草園和希洪池的規劃，讓彰化縣變成海綿城市，提高八卦山綠覆和透水面積。

縣長王惠美說，眷村蛻變成民眾休憩天地，工程竣工後，既能提高山坡地水土保持，多了滯洪池洩洪功能，還因環境綠美化讓親子多了一場共遊場所，縣府希望由活化土地注入多功能的活水，吸引八卦山遊客再回籠，再造八卦山風華。

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