從此不再「早洩」！八卦山公園基地蓋滯洪池原來為了…

2019-04-23 15:46

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣目前共2座大型滯洪池，一座在南彰的員林市圓林園，另一座在北彰的鹿港鎮草港尾，這2座滯洪池都蓋在平地，都著墨區域排水防洪功能，與興建在半山腰的彰化市民族新村興建公園基地內的滯洪池，強調生態景觀和水土保持，扮演不同的角色。

今日開工動土的彰化市八卦山民族新村興建公園工程，基地內規劃1座3分地的滯洪池，半山腰隱身滯洪池工程引發熱議，有民眾說，滯洪池難得蓋在山腰，感覺挖坑洞儲水，很好奇。

對此， 縣府水利資源處副處長吳文昇表示，嚴格區分來說，民族新村興建公園裡的滯洪池，雖然叫為滯洪池，卻是因應水土保持法等相關規定，開發山坡地應興建滯洪池，減緩土石流失造成對水土保持的衝擊，這類滯洪池僅供基地內部使用，配合基地景觀營造的景觀生態池，重點在水土保持，與改善區域流域淹水問題的滯洪池不同。

吳文昇指出，圓林園滯洪池占地2.3公頃、鹿港草港尾近1公頃，開發目的配合當地區域排水洩洪和雨水下水道，要調解紓減大雨來時區域排水洩洪雨水量，興建地點就要蓋在區域排水流域的上游或中游，才能發揮洩洪功能。

吳文昇強調，民族新村興建公園規劃滯洪池，嚴格來說，只是景觀生態池，蓄水功能專供開發基地內部使用，目的開發基地同時也要確保基地的水土保持，更白話就是要避免豪大雨來時，基地一時渲洩不了淹水，危及山坡地基，雖然也稱滯洪池，扮演功能卻有別於調節排水溝水量的滯洪池。

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