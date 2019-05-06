梅雨＋汛期 夢幻「紫色秘境」完全清除的時間是....

2019-05-06 13:06

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區港尾溝溪滯洪池長滿又稱「鳳眼藍」的布袋蓮，正值開花期，夢幻的「紫色秘境」，民眾爭睹，成為網紅景點；只是梅雨來了，汛期已至，市政府水利局出動6部怪手，全力清除，確保正常的防災功能，預計本月下旬完工。

根據水利局估算，面積10公頃的港尾溝溪滯洪池，布袋蓮佔據了約3分之2，一旦放流，恐塞住匝門，影響調節功能，排入二仁溪後，也會卡在橋墩，形成障礙物，讓河道安全拉警報，必須趕在豪大雨之前完成清除。

水利局強調，由於蔓生範圍太大，只能先動用怪手挖除靠近湖畔的部分 ，再以人力竹筏推進至池中，透過攔汙繩將布袋蓮拉往岸邊，繼續清理，相當費工，連日降雨，土質鬆軟，造成作業不便。

因滯洪池變夢幻湖，各地民眾蜂擁而至，讓這處私藏的紫色花海，一夕爆紅，朝聖人潮不斷，有的為了美拍，貼近水邊取鏡，容易誤踩泥沼，導致跌倒意外，甚至失足滑落，引發安全隱憂。

現場雖採門禁管制，但遊客仍會從附近的圍牆處，爬至二仁溪堤岸上，再進到滯洪池範圍，水利局也籲請民眾注意安全，不要太靠近施工機具與車輛，以免發生危險。

台灣濕地保護聯盟秘書長鄭仲傑說，去年8月豪雨期間，原在港尾溝溪內的布袋蓮，隨著大水進入滯洪池，由於高溫氣候適合繁衍，因此蔓生迅速；他也希望圍觀的民眾能遠離岸邊，不妨礙工程，也讓自己更安全。

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