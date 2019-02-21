驚！彰化現布袋蓮長河 蓮吞河川變不見天

2019-02-21 14:45

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年暖冬氣溫高，雨水少，河川幾近靜止，使得對溫、熱帶氣候適應能力極強的布袋蓮繁殖迅速，彰化全縣主要大排水溝、河川，本週慘遭有「河川殺手」之稱的布袋蓮攻陷，綠色布袋蓮舖蓋河面，綿延成長河，又以連貫彰化市和鹿港鎮的大埔截水溝、洋仔厝溪一帶嚴重。

縣府水資處觀察縣內河川布袋蓮孳生情況，發現今年春節過後，主要河川水面陸續出現布袋蓮，時間比往年2月下旬提早1、2個星期，因布袋蓮繁殖茂密，原本還能看見倒影的河川被布袋蓮舖蓋，河面變成不見天，景象嚇人。

水資處顧慮布袋蓮大爆發日後更難清除，這個星期提前啟動清除作業，開始發包清除，包商出動貨車、怪手清挖布袋蓮，調來膠筏讓人員搭膠筏於河川重點區域設置攔截點，以集中布袋蓮，更讓工人身穿青蛙裝進入乾涸的溝渠作業打撈，多管齊下，希望在這個月底前全縣都能清除完成。

水資處長陳詔慶說，今年雨水少，水流靜止使得布袋蓮更加肆虐，布袋蓮清不勝清，清完了又會再長出來，縣府要求包商2月底清除完成，3月到4、5月汛期來臨前，緊接展開維護契約，水資處會持續觀察布袋蓮繁殖情況，只要布袋蓮一長出來就會請廠商盡快清除，不斷地清，防止布袋蓮在雨季期淤塞河道，影響河道排水和洩洪功能。

陳詔慶表示，今年全縣清除布袋蓮經費共850萬元，清除區域包括大埔截水溝的洋仔厝溪、舊濁水溪、員林大排排水系統、萬興排水、舊趙甲排水、二林溪及魚寮溪等等，提前啟動清除計畫，儘量把布袋蓮對河川的傷害降低。

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