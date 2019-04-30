滯洪池變夢幻湖！但這網紅美景不能留 原因是...

2019-04-30 20:03

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕台南仁德區港尾溝溪滯洪池長滿了又稱「鳳眼藍」的布袋蓮，目前一片紫色花海，相當迷人，猶如夢幻湖，成為臉書與IG熱門打卡的網紅景點，遊客蜂擁而至，但基於安全，市政府水利局採門禁管制，且汛期已到，正以怪手全力挖除，避免因阻塞匝道口，影響原有的調節功能。

港尾溝溪滯洪池面積約10公頃，根據水利局目測，紫色花海的範圍已擴展至3分之2，河道安全拉警報，認養湖畔二仁溪故事館的台灣濕地保護聯盟，今年初一發現，就動員志工清理，但人力移除卻趕不及布袋蓮生長的速度。

濕盟秘書長鄭仲傑研判，去年823豪雨期間，原在港尾溝溪內的布袋蓮，隨著大水進入滯洪池，由於高溫的氣候條件適合繁衍，因此爆量增生。

水利局也認為，非汛期時，滯洪池僅剩基流量，穩定的環境，有助於布袋蓮的生長，已調派怪手清除，以免塞住匝門，甚至排入二仁溪後，卡在橋墩，形成影響河道斷面的障礙物。

因布袋蓮紫花盛開，滯洪池變成「夢幻湖」，照片被PO上網後，讓當地成為熱門景點，吸引更多遊客爭睹。

避免遊客為了搶拍布袋蓮，太接近滯洪池而不慎失足落水，現場已禁止一般人進入，鄭仲傑強調，清除作業的重型機具與車輛也往返頻繁，基於安全，籲請民眾遵守管制規定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/