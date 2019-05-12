謠言終結站》中市禁行摩托車？中市府：謠言

2019-05-12 13:27

〔記者張菁雅／台中報導〕網路訊息真真假假，為避免以訛傳訛，造成市民誤解、恐慌。台中市政府官網首頁即日起增設「謠言澄清專區」，目前已有自2014年以來共13則網路謠言，其中，台中市禁行摩托車的謠言5年內出現2次。

台中市政府新聞局表示，近期網路謠言有台中市將全面禁行燃油機車、清水鰲峰山獲准設立殯葬園區、台中出現登革熱致死案例等，在獲知不實傳言時，市府均會在第一時間發布新聞予以澄清，但是這類的澄清新聞往往隱沒在眾多市政新聞中，導致有民眾向市府反映不容易找到澄清資訊，建議市府改善。

新聞局指出，由於民眾對網站查詢的熟悉度不一，新聞局與研考會決定在市府官網特別增設「謠言澄清專區」，提供許多第一手謠言澄清資訊，避免網路舊聞或不實資訊誤導視聽，以訛傳訛，造成市民誤解恐慌。

「謠言澄清專區」列出自2014年至今的13則網路謠言，其中，環保相關訊息佔了4則，比例最高，而台中市「禁摩」謠言就有2則，在2014年底及今年5月初各出現1次。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/