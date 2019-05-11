好樣的大學生！犧牲假日當義工 助偏鄉國小親子共學

2019-05-11 15:18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東大學學生長年跨科系組成資訊志工團隊，利用假期到偏鄉國小當電腦老師，指導親子共學程式語言，讓原來被孩子「逼陪」上課的家長，也學出興趣來。

屏東大學電子計算機中心多年來深入屏東縣偏鄉，今年4月到6月週六上午，就帶領志工團到里港鄉玉田國小為親子共學團上課，共規畫6場次不同主題課程，包括「不插電運算思維桌遊體驗」，「AR程式邏輯撲克牌」、「我的世界（Minecraft）」、「Micro:bit 初體驗」等，親子完全免費參加。

今天（11日）的課程是「我的世界（Minecraft）」，吸引17組親子團隊參加，六年級廖宏德由媽媽陪著上課，他說，試著用軟體在電腦螢幕上做出蝴蝶，非常好玩。

已經上了3堂課的家長陳俊羽說，他原來是被2個女兒「逼來」上課的，沒有想到課程豐富，收穫很大，以前對程式設計完全沒有概念，現在和孩子一起建立了邏輯思維，還想繼續把所有課上完。

屏大電通系四年級學生王厚生表示，他已經到過3所偏鄉學校當志工，會教小朋友用程式設計計步器、鋼琴音階等，但其實不是只有教學，他本身也學到很多東西，對未來朝教職發展很有幫助。

玉田國小校長王照仁也說，108課綱將程式列入國中課程，在國小就建立「運算思維」基本觀念很重要，透過親子共學，家長能了解清楚孩子的學習歷程，更能有與子女共同創作的機會。

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