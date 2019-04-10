翻轉「無力世代」標籤 他們用這方法宣傳

2019-04-10 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕近日世新大學公廣系畢業展籌備團隊發起了一個企劃，親自沿街撿拾菸蒂，結合社群操作來宣傳自身理念，期望能翻轉80年後的青年世代被貼上「無力世代」的標籤，網友看了紛紛稱讚「宣傳之時還能回饋社會」。

這些學生從校園出發，繞行景美周邊，並將行動同時擴大至台北鬧區西門町、東區，幾天下來便累積高達六大桶菸蒂，他們發現明明垃圾桶近在咫尺，卻仍有人將菸蒂隨地亂丟，因此趁勢推廣及發放「免費熄菸袋」，希望大家能將菸蒂隨身擺放並統一處理，減少環境汙染。

此企劃串聯各大校園以及十三間咖啡廳，希望能透過這種方式宣傳5月10至5月12日在松山文創園區二號倉庫舉行的展覽「異識流」，他們也表示，大家在所有媒體平台上都能為自己發聲，而不是隨波逐流，這次企劃希望透過學生親自行動，來吸引更多人響應，也透過行動力與社群傳播的匯聚，來聚集青年世代，顛覆既定印象。

此活動吸引許多網友注意，並紛紛留言表示「你們的行為很棒」、「我的咖啡廳也要一起響應」、「能親力親為的人不多了」，短短幾天便在網路獲得廣大迴響。

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