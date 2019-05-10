台灣香蕉重返榮耀！日商下單2.5億 今年採購500噸屏東蕉

2019-05-10 17:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕香蕉輸日榮景可期！農委會於107年及108年成立香蕉產業策略聯盟及香蕉外銷平台後再傳出令人「蕉」傲的捷報，日本大型農產通路商「荒井商事株式會社」首度透過台灣裕毛屋企業股份有限公司採購2億5000萬元台灣優質香蕉輸日，以屏東縣香蕉起點，今年輸日至少500公噸，預計2022年上看5000噸，今天農糧署胡署長忠一及屏東縣潘縣長孟安及荒井商事社長荒井亮三，在南州集貨場進行簽訂香蕉採購合約，眾人大喊「我屏東我『蕉』傲」，盼讓台灣香蕉在「令和」元年重返榮景。

「日本只剩長者能描述早年台灣香蕉的美味！」在日本擁逾200間通路的荒井商事社長荒井亮三致詞時透過翻譯表示，台灣蕉早年在日本所打下的成績令人折服，近年雖逐漸勢微，台灣蕉獨有美味始終縈繫在曾經品嘗過的日本人心中念念不忘，希望藉此次採購，讓台灣的美味再次回到日本市場發揚光大。

菲律賓蕉在30、40年前以低價搶入日本市場，台灣蕉市佔日漸下滑，不過，但菲律賓蕉的風味落差，讓不少日本人開始懷念台灣蕉的美味，荒井亮三說，在日本，不少老人為了更佳的風味，只要是好的水果，較高價也不會影響購買買氣，反而能衝出一片新市場。

農糧署官員指出，台灣香蕉果肉質地細緻、香氣濃郁、風味絕佳、口感香Q、皮黃飽滿，是國人日常生活不可缺少的水果，其中屏東是主要產地，種植面積達4323公頃，更是日本消費者極為珍惜的美好滋味，為銷日最佳農產品之一。

歷經去年的蕉價的「蕉土戰」，農糧署強化香蕉產業自主能力進行垂直整合及橫向聯繫，陸續於107年及108年成立香蕉產業策略聯盟及香蕉外銷平台，成員涵蓋前端香蕉種植情形掌控、物流、儲運、加工及外銷等，導入政府及民間力量資源，穩定香蕉產銷及提升品質。

農糧署強調，截至昨天，香蕉出口量已達1360公噸，較去年同期增加67％，這次訂單能成功，除了我國香蕉品質受肯定，上述平台也發揮重要功能，成功媒合裕毛屋及台灣藝隆農產農友余致榮合作，並透過香蕉技術服務團輔導安全用藥教育講習、採後處理技術及冷鏈等產銷設備，確保外銷香蕉的安全與品質，提升台蕉在日本市場之儲架壽命與品質形象。

簽約會上除了大啖被命名為「黃金蕉」的台灣藝隆農產種植及契作的香蕉，還拿起手卡大喊「我屏東我『蕉』傲」，隨後荒井亮三更在2022年預計目標5000噸輸日的圖板上簽名，用行動表示一切，農糧署官員則透露，目前明年1500噸的採購計劃也已送到台灣，榮景可期。

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