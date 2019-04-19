高市沒補助香蕉保險掛零 陳吉仲盼快跟上屏東

2019-04-19 15:03

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國內第一張香蕉保險開賣，範圍為生產重鎮屏東縣與高雄市，除了農委會補助農民5成保費外，屏東縣政府也加碼補助25%，大幅減輕蕉農負擔，因此已有10多位蕉農加入，高雄市政府因無補助，目前還沒有蕉農投保，農委會主委陳吉仲今天（19日）忍不住溫情喊話，期待高雄市的農民也可以像屏東縣的農民，享受這樣的保險，「希望高雄快加入」。

富邦產險今年在農委會協助提供科技勘損技術下，推出台灣首張以無人機空拍勘損的「香蕉植株農作物保險」，提供高雄、屏東地區蕉農良保險規劃方案，減少農民災害損失；今天（19日）在位於屏東縣九如鄉的台灣香蕉研究所舉行說明會，農委會主委陳吉仲、屏東縣長潘孟安等人親自到場參加。

陳吉仲表示，香蕉植株保險每公頃保險費約新台幣4萬1956元，其中農委會提供5成的保險費補助，屏東縣政府提供25%補助，即屏東地區農民只要繳交每公頃1萬餘元的保費，即可投保；當所判釋之無收穫面積（即颱風造成香蕉植株折斷、倒伏之面積）比率高於20%，蕉農即可快速獲得理賠，每公頃最高可獲得的總理賠金額為新台幣28萬8000元。

今年度香蕉植株保險的投保期自即日起至5月31日截止，保險期間為投保完成後至11月底；而截至今天，屏東縣已有16名蕉農加入，投保面積94公頃，其中還包括在屏東租地種植香蕉的高雄旗山蕉農郭泰呈。至於高雄市，由於市府還未加碼補助，還沒有蕉農投保。

屏東縣長潘孟安表示，參加香蕉保險對屏東農民非常重要，因為屏東是全國種香蕉最多的地區，約4500公頃，所以鼓勵農民買一份保險多一分保障，在天然災害救助之外，更有保障，讓產業永續。

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