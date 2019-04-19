全台第一張香蕉保險來了 首創空拍機勘災

2019-04-19 12:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕颱風季來臨之前，富邦產險在農委會協助提供科技勘損技術下，創新推出台灣首張以無人機空拍勘損的「香蕉植株農作物保險」，提供高雄、屏東地區蕉農投保，即日起至5月31日止申請，農委會提供5成的保險費，屏縣府補助縣內農民25%；農委會主委陳吉仲今天（19日）在屏東舉行的保險發表會中，呼籲蕉農踴躍參加。

高雄、屏東一帶的蕉農多種植春夏蕉，其生長期為颱風的好發季節，而脆弱的香蕉植株容易被強風吹斷，如遭受颱風侵襲而導致植株折斷或倒伏，將無法產出香蕉果實，收穫量必然會減少。

富邦產險表示，針對香蕉特性與農民需求，量身訂做推出的「香蕉植株農作物保險」，一旦發布陸上颱風警報，且農民投保香蕉植株區域所在縣市內任一氣象站測得每秒17.2公尺的風速（達輕度颱風等級），即可啟動勘損程序。

該張保單主要亮點在於運用無人機高效率的航拍優勢進行災區空拍，並請農委會農業試驗所專家協助判釋損失情形作為理賠參據。當所判釋之無收穫面積（即颱風造成香蕉植株折斷、倒伏之面積）比率高於20%，蕉農即可快速獲得理賠。

香蕉植株保險每公頃保險費約新台幣4萬1956元，其中農委會提供5成的保險費補助，屏東縣政府補助25%，保險期間內無理賠次數限制，農民每公頃最高可獲得的總理賠金額為新台幣28萬8000元。

農委會主委陳吉仲表示，至今已經有14種作物或品項有農業保險，目標是要達到20種，讓農民更有保障，未來在農業保險專法通過後，相關保險會更快更大；屏東縣長潘孟安也說，屏東縣香蕉面積4千多公頃，全國最多，縣府補助保費要照顧辛苦的蕉農。

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