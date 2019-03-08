農委會23.7億訂單PK韓國瑜？陳吉仲：目的不是比較是合作

2019-03-08 15:29

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會今年首度籌組「台灣農產館」，以台灣國家隊方式，參加日本最大東京國際食品展，3天內拿回23.7億元的農漁產品訂單，蔡英文總統更稱讚農委會主委陳吉仲為農民做好3件事，對於是否跟高雄市長韓國瑜較勁，陳吉仲說，中央地方共同合作不是比較，目標是農產品賣出去，農民收入增加。

日本東京國際食品展期從3月5日到今天為止，農委會主委陳吉仲今天下午主持記者會說明3天來的訂單成果，陳吉仲指出，農委會組隊參展的台灣農產館拿回23.7億元的訂單，包含香蕉近5億元，還有鮪魚、台灣鯛和鱸魚等漁產品18億元。

媒體詢問是否有和韓國瑜較勁的意味，陳吉仲說，只要農產品賣出去，農委會都樂觀其成，恨不得每個縣市首長都努力幫忙賣農產品，農委會和各地方政府一體，例如這次簽了3年9千公噸的香蕉，主要產區就在高雄旗山和屏東，農委會是和地方政府共同合作而不是比較。

陳吉仲說，就農業部門來說，農產品賣出去、讓消費者買到安全農產品、農民收入增加是政策目標，所有功勞是大家的，只要農民有賺錢就好。

漁業署長黃鴻燕則補充指出，我們不管農漁業外銷平常就都有在做，協助把產品賣出去，只是沒有天天上電視。

蔡英文總統在臉書和Line群組都稱讚陳吉仲為農民做好3件事，陳吉仲說，這些訂單賣出去不是農委會或他自己個人的功勞，而是歸功於所有業者和農民，以及整體農委會同仁的努力，所有工作都是通力合作。

陳吉仲說，日本通路商要求穩定供貨，農委會也提出完整因應機制，成立農產外銷平台，就是為了協助行銷費用、供貨穩定，協助業者符合日本良好農產品的檢驗，農委會也邀請日本船昌公司和Wismettac公司加入平台，介紹更多台灣農產品賣到世界各地。

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