農委會組台灣隊赴日拚外銷 一天就賣出近5億元香蕉

2019-03-06 17:04

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會組台灣隊到日本拚農產外銷，到日本最大東京國際食品展參展，光今天一天就簽下近5億元訂單，賣出1萬公噸香蕉，台農發今天下午在日本東京，與日本船昌公司簽下外銷1000公噸香蕉到日本的採購合作意向書，加上旗山運銷合作社與日本Wismettac簽訂9000公噸的正式合約。

今天下午旗山香蕉運銷合作社與日本通路業者日本Wismettac公司，在農委會主委陳吉仲、立委莊瑞雄和邱議瑩見證下，簽下3年9000公噸、4.3億元台幣的香蕉正式採購合約，而且希望未來還能擴大到芒果和鳳梨；台農發也跟船昌公司簽下1000公噸香蕉採購合作意向書，今天總計賣出1萬公噸香蕉，金額將近5億元。

陳吉仲今天擔任見證人，陳表示，去年一整年台灣香蕉出口1750公噸，今天台農發就簽訂1000公噸香蕉出口，後面許多工作農委會將全力支持，這些工作包含如何讓農民的生產管理符合日本消費者需求，並且穩定供應，讓合約如期達到目標。

陳吉仲表示，台農發不是跟既有通路搶生意，而是透過陳董事長自己的人脈開拓新的通路，這也是為什麼台農發一路走來這麼辛苦，因為要創造新訂單、新通路，把外銷各關卡做好，這次採購意向書中更有6到700公噸是雲林烏龍蕉，有台農發的努力，台灣才能第一次把烏龍蕉送到日本，讓出口穩定成長。

台農發董事長陳郁然指出，她跟船昌現任社長的爸爸有交情，進而建立起香蕉外銷的訂單，日本自己沒有產香蕉，進口的香蕉賣得很好，從產品品質到運輸、催熟，最後送到消費者手上的途中都不能出差錯，台農發會全力以赴。

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