台灣香蕉重返榮耀！國家隊再簽2.5億外銷日本訂單

2019-05-10 16:12

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣香蕉重返榮耀，今天在農委會和屏東縣政府見證下，台灣公司裕毛屋與日本荒井商事株式會社簽下約2億5千萬元的香蕉訂單，預計3年出口5千公噸，農糧署長胡忠一表示，今年農委會組成國家隊，力拼香蕉重返日本市場榮耀，截至5月9日出口量已達1360公噸，較去年同期增加67%。

台灣香蕉曾在日本市場占有率達8成以上，但是後續被菲律賓香蕉取代，菲律賓香蕉在日本市佔率高達9成，今年台灣香蕉已經陸續傳回日本訂單捷報，今天台灣裕毛屋企業股份有限公司，在農糧署長胡忠一與屏東縣潘縣長孟安見證下，正式與日本荒井商事株式會社簽訂香蕉採購合約，預計今年出口500公噸，並逐年拓展外銷數量，3年內輸出達5000公噸以上，讓台灣香蕉重返輸日榮景。

農委會國際處表示，農委會今年3月率領國家隊到日本參加東京國際食品展，旗山香蕉運銷合作社與日本通路業者Wismettac公司，在農委會見證下，簽下3年9千公噸、約4.3億元台幣的香蕉採購合約，台農發也與日本船昌公司簽下1千公噸香蕉採購合作意向書。

農糧署說明，為了力拼香蕉外銷，農委會成立香蕉產業策略聯盟及外銷平台，成員涵蓋前端香蕉種植情形掌控、物流、儲運、加工及外銷等，導入政府及民間力量資源，穩定香蕉產銷及提升品質，此次訂單能成功，除了我國香蕉品質受肯定外，該平台發揮重要功能，成功媒合裕毛屋及蕉農余致榮雙方合作，並透過香蕉技術服務團輔導安全用藥教育講習、採後處理技術及冷鏈等產銷設備，確保外銷香蕉安全與品質，提升台蕉在日本市場之儲架壽命與品質形象。

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