違法ATM破壞布拉格建築 古蹟保存和商業利益衝突

布拉格立體派建築古蹟Cubist Kiosk遭到非法安裝ATM。（圖片由Honest Guide授權）

2019-05-10 16:33

〔影音新聞／綜合報導〕捷克首都布拉格保存著各種風格的歷史建築，有「千塔之城」的美名，是歐洲最熱門的旅遊城市之一，觀光客湧入帶來了商機，但也吸引了不重視文化保存的企業破壞當地的古蹟。布拉格當地旅遊YouTube頻道Honest Guide，揭露了美國電子支付公司Euronet，竟然違法在古蹟上安裝ATM，其中有的古蹟已被認定遭永久破壞。

布拉格全市有超過700台Euronet擺放的ATM，Honest Guide團隊表示許多當地人也感覺到此事不對勁，Honest Guide團隊曾與布拉格市長賀吉普就ATM濫設一事討論，市府承諾會對這個問題做出改善，但是現行罰款不足以嚇阻Euronet，拆除ATM的公文往返漫長，拆除進度仍趕不上古蹟被破壞的速度，在布拉格，古蹟保存與商業利益的衝突仍在進行中。

而不只在布拉格，荷蘭阿姆斯特丹也注意到Euronet大量設置ATM的情形，當地市府已確定不再增設以觀光客為主要服務對象的ATM來改善此情況。

















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Euronet為了設置這台ATM，把ATM前方具有歷史性的欄杆拆除。（圖片由Honest Guide授權）

Honest Guide團隊與布拉格市長就ATM濫設一事進行討論。（圖片由Honest Guide授權）

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