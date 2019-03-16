他搬椅子霸占ATM？網笑翻：包台包夜了

2019-03-16 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕ATM新功能？一名網友到超商想要領錢，沒想到看到一名男子特地搬了椅子，就這麼直接坐在ATM前面，看似已經操作了很久，且不知道哪時才會好，讓網友好無奈。

「有一個人在ATM前一直坐著不走」，這名網友到臉書社團「爆廢公社」貼出照片透露，他一到超商，找到ATM後卻看到這幅景象，一名穿著藍色外套的男子，將一旁的椅子搬到ATM前，就直接坐在那裡操作著，看起來相當舒適，感覺還要操作很久，原PO看了好無奈，哀嘆「像在坐麻仔台一樣，讓我都不能領錢」。

網友紛紛笑翻，「他玩的可能是彈珠台...哈哈哈」、「被那句麻啊台，戳到笑點」、「想破台吧！這把壓大啦」、「哥玩的是回憶啊」、「包台包夜了，你肯定也找不到店員，因為幫他煮泡麵去了」；看過男子的網友也紛紛現身，「我還真的遇過，還拿麵包邊吃邊打」、「他好像每天都會去那邊，我上次去領錢的時候他還把椅子喬旁邊一點，叫我直接領不要理他」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/