意不意外？這系列半途而廢的圖 保證讓你猜不到結局

〔影音新聞／綜合報導〕我們小時候一定都被告誡過「做事不可以半途而廢」，但推特上卻有一系列畫到一半就放棄的圖在網路上爆紅，貼文底下不僅有上百則留言，轉發次數也非常驚人。這系列主題標籤為#畫到一半覺得很麻煩，但是我努力了的創作，出自於日本網友marmot_wild之手，他除了每周定期和網友分享自己創作的漫畫之外，還分享了他半途而廢的畫作；舉例來說原本應該圓滾滾的企鵝，完成品卻是瘦長的雙腳。
ペンギン描いてたら途中で面倒くさくなったけど最後までやり切った。#途中で面倒くさくなったが頑張った pic.twitter.com/HYGPK3PByH— ワイルドモルモット （@marmot_wild） 2019年5月4日
青蛙則變成四肢纖細的樣子。
カエル描いてたら途中で面倒くさくなったけど最後までやり切った。#途中で面倒くさくなったが頑張った pic.twitter.com/kFMIZgerIw— ワイルドモルモット （@marmot_wild） 2019年4月30日
後來甚至直接「歪樓」，讓鼬鼠長出一伸驚人的肌肉。
モモンガ描いてたら途中で面倒くさくなったけど最後までやり切った。#途中で面倒くさくなったが頑張った pic.twitter.com/1ZLRNVH5pe— ワイルドモルモット （@marmot_wild） 2019年4月25日
這一系列出乎意料的創作，不僅讓感受到創作者的無限創意，更覺得半途而廢好像也不是件壞事呢！（並不是）
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay