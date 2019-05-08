意不意外？這系列半途而廢的圖 保證讓你猜不到結局

2019-05-08 16:29

〔影音新聞／綜合報導〕我們小時候一定都被告誡過「做事不可以半途而廢」，但推特上卻有一系列畫到一半就放棄的圖在網路上爆紅，貼文底下不僅有上百則留言，轉發次數也非常驚人。這系列主題標籤為 #畫到一半覺得很麻煩，但是我努力了 的創作，出自於日本網友marmot_wild之手，他除了每周定期和網友分享自己創作的漫畫之外，還分享了他半途而廢的畫作；舉例來說原本應該圓滾滾的企鵝，完成品卻是瘦長的雙腳。

青蛙則變成四肢纖細的樣子。

後來甚至直接「歪樓」，讓鼬鼠長出一伸驚人的肌肉。

這一系列出乎意料的創作，不僅讓感受到創作者的無限創意，更覺得半途而廢好像也不是件壞事呢！（並不是）

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