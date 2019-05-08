總發電量媲美核電廠！彰化離岸風場超大葉扇機組抵台

2019-05-08 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕總部位於丹麥的「沃旭能源」（Orsted）公司宣布，「大扇葉已經抵達台灣台中港！」，打造彰化離岸風力發電廠所需的第一部風力渦輪機組也到港，桃園市議員王浩宇指出，該計畫完工後，風力總發電量會聘美台灣現有核電廠。

「沃旭能源」在臉書貼出巨型扇葉的照片，並提到第1部風力渦輪機組已經到港，將用來打造「Formosa 1」離岸風力發電廠，「Formosa 1」是台灣第1個具有商業規模的離岸風力發電項目，預計在2019年12月31日前施工完畢，「你能猜到這些葉片的大小嗎？」

王浩宇臉書表示，「當高雄愛情摩天輪八字還沒一撇，全球最大離岸風電開發商《沃旭能源》的發電風機葉片抵達台中港，葉片長度達75公尺！」，將在2021年在彰化東南、西南打造發電量共達90億瓦的離岸風力電廠，「相當一座核反應爐發電量」，整個計畫將在2025年達到182億瓦的發電量，相當接近台灣現有核電廠的發電效能。

王浩宇臉書全文

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