中醫大校長曾遭FBI調查？教育部：正在查

2019-05-08 13:28

〔記者林曉雲／台北報導〕媒體報導中國醫藥大學校長洪明奇，之前在擔任美國安德森癌症中心乳癌基礎研究中心暨分子細胞腫瘤學系主任，疑遭FBI（美國聯邦調查局）調查1年多，今年1月疑被退休返台。中醫大校方澄清，係經完整程序遴選出洪為校長，如有任何弊端，絕對包不住。我國教育部日前接到情資，正在調查有無違反我國相關法令。

美國媒體先報導，美國國立衛生研究院（NIH）院長柯林斯博士（Francis Collins）預告美國各大學將開除「內奸」之後一周，世界排名第一的癌症研究中心德州大學安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）率先宣布，開除3名亞裔教授。

據《休斯頓紀事報》報導，美國因擔憂中國政府試圖盜竊美方科研機密，安德森癌症中心率先開除了3名科學家，這是在美國最大的生物醫學研究機構NIH的要求下採取的行動，2018年NIH寫信給安德森癌症中心，描述該中心5名教授曾收受他國利益，卻未曾上報的行為，據傳該5名教授都是亞裔，《休斯頓紀事報》和《科學》雜誌指，其中至少3人是華人。

安德森癌症中心未公布姓名，但媒體報導，洪明奇被FBI調查1年多，2019年1月初突然宣布「退休」，《休斯頓紀事報》指，洪奇明從2019年2月起擔任台灣中國醫藥大學第19任校長，洪自稱他與該事件無關。

據維基百科，洪明奇是台大化學系畢業赴美攻讀博士，1982年尚在讀博士班時，便成功的將人類癌症基因分離出來，其在特定的乳癌細胞類型的基因治療研究有著重大的突破。1996年起擔任德州大學安德森癌症中心乳癌基礎研究中心的主任。2002年，獲選為中央研究院院士。2006年6月擔任「中國醫藥大學附設醫院分子醫學中心」的榮譽主任。2012年11月曾獲聘為廈門大學的名譽教授。

中國醫藥大學日前說明，該校校長遴選從2018年10月開始進行，經過完整程序才遴選出洪明奇擔任校長，強調若有任何弊端，絕對包不住。

教育部高教司長朱俊彰表示，教育部已請中醫大校方了解洪明奇是否在美國遭FBI（美國聯邦調查局）調查及是否有如媒體所指在安德森癌症中心「被退休」等事實面，也去函安德森癌症中心了解詢問中，先釐清事實面，才知道是否有違反我國相關法令。私立大學校長是由私校董事會聘請，受有私校法、校長和董事會之間的契約、教育人員任用條例等的規範。

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