南科社區中心招待所曝光！ 限量主題房好吸睛

2019-05-08 13:28

〔記者萬于甄／台南報導〕南科社區中心招待所曝光！南科管理局為服務園區宿舍的民眾，10年前興建社區中心，並規劃4間客房招待所，但早年入住率不高，為提升招待所使用率，南科管理局去年邀集4所學校重新設計裝潢，如今改頭換面，成功吸引不少民眾注意。

南科管理局指出，社區中心招待所原為方便到南科出差的商務人士有就近的住宿場所，但早期缺乏宣傳，且裝潢上較無設計感，無法吸引客源，住宿率相當低，為避免招待所成為「蚊子房」，因此才想重新裝潢一番，希望提升使用率。

南科管理局去年與台南應用科技大學、屏東大學、東方設計學院、崑山科技大學等四所學校合作，由學生先導覽過南科園區的人文歷史後，為招待所的4間客房規劃設計主題，並親自監工彩繪上色，今年農曆年前已完工，煥然一新的客房，讓不少旅客相當驚艷。

4間招待所分別有不同的主題，像是南應大以時間「軸」為主題，強調空間感；屏東大學則由學生親手繪出童趣怪獸，相當適合親子入住；東方設計大學則以in象派為題，裝潢搭配許多南科園區藝術景觀；崑山科大則以森林系、星空為主，讓旅客可以看著星空入睡。

南科管理局表示，招待所4間主題房雖主要提供短期商旅人士住宿用，但一般遊客若想要體驗不一樣的住宿樂趣，也相當歡迎預定，每晚費用2000元，但未提供餐飲，歡迎有興趣的民眾可電洽（06）5051680訂房。

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