直排輪競速衝破全國紀錄 苗栗建國國中溫晨宇直言：驚喜！

2019-05-08 12:51

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣立建國國中競速直排輪隊成軍僅3年，參加今年全國中等學校運動會，國二學生溫晨宇展現苦練成果，面對來自各地好手毫不怯場，不僅在國男組滑輪溜冰（競速）1000公尺爭先賽奪金，更一舉打破全國紀錄，消息傳回家鄉眾人歡欣鼓舞，也期許他持續精進，未來成為「苗栗之光」。

溫晨宇回憶得獎當下直言不敢置信，表示因對手有許多厲害的學長，參賽時給自己設定的目標就是不要墊底，盡量爭取前三名，最後卻一舉摘金而且以1分30秒03成績打破全國紀錄，自己也非常驚喜。

溫晨宇說，從小學三年級在父親鼓勵下開始投入直排輪運動，雖然數年內都沒有拿到好成績，途中也想過放棄，但爸爸鼓勵說「成功的道路不擁擠，因為堅持的人不多。」讓他決定繼續奮戰，小六時拿到首面全國賽金牌，升上國中後繼續深造，這次闖出傲人成績，也成為未來繼續努力的動力。

教練王建國表示，苗栗硬體資源不足，早期許多選手都是在籃球場克難練習，現在儘管有標準場地，但地面仍凹凸不平，然而小選手們不怕苦堅持練習，鍛鍊超群意志力，此次校隊7名選手在全國賽都拚出佳績，也為縣內直排輪運動發展注入一劑強心針。

建國國中校長張慶應則感謝各國小培養學生才能、專長，讓學生升學後也能依興趣適性發展，落實十二年國教的精神，而校方也持續大力推廣各式體育、音樂，並特地打造「金牌教室」，將學生們的成果保存，不僅成為學弟妹的榜樣，更成為光輝校史的一部分。

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