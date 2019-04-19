全中運明登場 侯友宜授旗新北代表隊

2019-04-19 10:14

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市108年全國中等學校運動會代表隊共計88校1225位選手，將於20日至25日到高雄市參賽，新北市政府教育局今舉行授旗儀式，由新北市長侯友宜出席勉勵選手。他表示，桌球項目提前開賽新北市已奪下5金，期盼選手能延續氣勢勇奪金牌，為新北市帶來榮耀。

全中運會內賽將於明天展開，其中桌球項目已提前在9日開賽，新北市代表隊也在12日順利摘下5金，且淡江高中更創下桌球國女團體賽5連霸及高女團體賽11連霸紀錄。侯友宜表示，自己在當副市長時，曾看到新北市選手從90幾金突破到100多金，相信成績會越來越好

教育局指出，本次會內賽新北市在柔道、田徑、游泳、體操等種類都有奪金機會，各種類代表隊也有多位選手身兼國手身分，包括三民高中羅嘉翎獲選成為2020跆拳道奧運培訓國手、三民高中戴友銘獲選今年亞洲青年柔道錦標賽國手代表、竹圍高中張又文也入選今年新北市國際少年運動會的柔道國手等。

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