全中運取那瑪夏不滅「三明火」 聖火將環台及離島8天

2019-04-10 20:03

［記者黃旭磊／高雄報導］108年全國中等學校運動會聖火，取自那瑪夏區全年不滅「三明火」，傳至漢神巨蛋購物廣場引燃後，準備展開8天環繞本島及澎湖、金馬旅程。

108年全國中等學校運動會（全中運）吸引22縣市、1萬5千多名選手參賽，角逐19個項目各類金牌，而聖火由高雄市教育局長吳榕峯，與原鄉部落卡那卡那富族耆老取自不滅「三明火」，今晚傳至巨蛋廣場交由6名聖火隊員繞台。

聖火隊員由高雄市代表隊拳擊隊員羅建祥、田徑林祐賢、舉重謝孟恩、游泳莊沐倫、空手道黃若語及網球曾子穎組成，本週五（12日）起以逆時鐘方向從屏東沿東部幹線往北，經西部幹線回到高雄，20日晚間傳進高雄巨蛋體育館啟動開幕儀式。

賽事於20至25日舉辦6天，熱血主播徐展元呼喚「真得好想大家都來高雄啊」，廣邀民眾為選手加油。

高雄市副市長洪東煒、體育署副署長王水文及卡那卡那富族耆老翁博學參與點火儀式，數十名市區校長到場助陣，而高英工商戰鼓隊表演鼓陣、三信家商樂儀隊展現槍法炒熱氣氛。

洪東煒說，4月份適逢那瑪夏螢火蟲季，期待全國朋友為選手加油打氣，也欣賞原鄉星光點點銀河之美。

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