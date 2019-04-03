全中運取那瑪夏「三明火」母火 全台傳遞「愛與包容」精神

2019-04-03 19:38

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年全國中等學校運動會母火，在「卡那卡那富」族人祈禱與祝福，由高市教育局長吳榕峯接引高雄那瑪夏區全年不滅「三明火」，正式宣告全國中等學校運動會在高雄啟動，將「愛與包容」精神傳遞跑向全台。

全中運將於20至25日在高雄舉行，全國22縣市、1萬5000名選手切磋競技；此次高市教育局特別選定母火取自那瑪夏區全年不滅「三明火」（高雄自然湧出的天然火），象徵傳承火焰、生生不息的意義，透過全國聖火傳遞，讓更多人看見高雄獨有美麗景致。

今天的取火儀式，在「三明火」自然湧出處，由卡那卡那富族祭司以高亢嘹亮的聲音，呼喚著祖靈，告訴祖靈將取「三明火」為火源，作為全中運母火。在勇士們簇擁下，將取得的母火，帶到山腳下卡那卡那富族的祭壇，由族人以優美的歌聲迎接勇士們的到來。

吳榕峯表示，來到那瑪夏區取高雄獨有的天然火「三明火」為母火，是期待透過取火的第一站，讓大家看見高雄特殊的人文、景觀特色。此次全中運的起點，獲得原鄉部落祖靈的祝福，相信全中運在高雄舉辦一定會圓滿成功，也預祝選手們超越自我，為自己與代表縣市爭取榮耀。

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