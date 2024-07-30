台南古蹟區百年南洋杉遭砍 護樹公民怒喊：好大膽

大南門公園原本見證日治時期現代化景觀工程的南洋杉全數遭砍。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/30 12:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南自詡「文化古都」，可是大南門公園古蹟區至少7棵挺立南洋杉全數遭砍，護樹公民找到老照片線索比對，南洋杉已近百年樹齡，卻遭公部門無情粗暴對待，且傳出健檢風險評估尚有其他地方20多棵樹「待處決」名單，今年「台南400」竟是浩大樹劫，讓護樹公民噴罵「好大膽，誰下的殺無赦？」「台南人踹共！」

工務局為了解南門公園內樹木健康狀況，委託專業團隊進行樹木健檢，經健檢後發現南門城周圍南洋杉等樹木因內部已腐朽具有倒伏風險。工務局表示，考量使用公園的市民安全，因此於颱風前進行移除。

請繼續往下閱讀...

陳伯義表示，從古蹟大南門與放送局約1940年時的老照片，南洋杉是日治時期栽種。其意義在於日人在台南市街改正過程中以鳳凰樹、南洋杉以及龍舌蘭增添南國氣氛作為城市景觀植物。

陳伯義表示，鳳凰樹因為褐根菌，很少可以從1930年代存活到現今，另在湯德章紀念公園（民生綠園）龍舌蘭也不復見。就在明年是府城建城300年的歷史時刻中，見證台南進行現代城市的景觀工程，這批南洋杉是活化石，如今斷頭也毀損古蹟，真是讓城市歷史時刻蒙塵。

近幾天來大南門公園內南洋杉遭砍亦損及古蹟爭議不斷，台南社大研究員吳仁邦實地檢視及拍攝紀錄每1棵南洋杉殘餘樹幹。吳仁邦說，工務局聲稱廠商以儀器檢測南洋杉有腐朽罹病，但現場檢視每1棵殘遺樹幹的斷面，卻都是完整，也並沒有腐朽痕跡。

吳仁邦說，為何廠商吊掛砍除樹幹作業過程，還會傷及古蹟，作業過程都沒有監工在場嗎？到底這幾棵南洋杉是感染什麼？到底是什麼「腐朽」？

「一座城市的文化水平，只需端看他們如何對待樹木」張姓志工表示，這些樹木並非移除，均截成一段一段被載走，工務局應公開所有檢測資料，究竟所謂的樹木生病是否存在，以及專家的檢測報告結果為何，健檢評估應是救樹護樹診斷，而不是「判生死令」，尤其台南近年的樹木修剪均未遵照樹木修剪要點進行，多是粗暴魯莽的砍斷，文化公民要站出來，避免地方政府無限上綱。

台南大南門公園百年南洋杉遭砍。（記者洪瑞琴攝）

大南門與台南放送局大約1940照片，可見已有南洋杉種植。（圖片來源：台南女二高畢業紀念冊，陳伯義提供）

大南門約1932年時景況，已見南洋杉栽植。（擷自「台灣國定古蹟編纂研究小組」臉書）

今年4月7日全球藝術行動「紅球在台南」在大南門城時，南洋杉仍在的挺拔樹姿。（資料照）

南洋杉殘遺樹幹斷面完整，並沒有腐朽痕跡。 （吳仁邦提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法