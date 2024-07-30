台大攜手夏姿今簽備忘錄 共同推動台灣產業邁向淨零目標

台大攜手夏姿今簽備忘錄，將深化綠建築及生物科技等產學合作，共同推動台灣產業邁向淨零目標。（台大提供）

2024/07/30 11:57

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣大學生物資源暨農學院與夏姿集團今日簽署合作備忘錄（MOU），共同致力推動台灣產業邁向淨零目標，進一步深化在ESG（環境、社會、治理）、綠建築、食品科技、生物科技及永續經營等領域的產學合作。

簽署合作備忘錄內容包括，共同研發綠色建築技術、推廣永續農業實踐、探索生物科技的應用、以及促進食品科技創新等方面，雙方將在MOU簽署後開展具體的合作計劃，並將合作成果逐步推向市場，實現產學研合作的雙贏局面，預期將達到永續發展的成果。

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台大生農學院院長林裕彬表示，台大與夏姿合作將集結台大生農學院在農業、環境保護及生物科技等專業領域的先進研究，以及夏姿在市場的領導力和永續經營實踐的豐富經驗，雙方將共同探索創新的解決方案，在產業中推動綠色技術與可持續發展理念的應用，不僅將深化台大生農學院和產業界的合作關係，並將為學生提供更多實習和就業機會，一同培育具備國際競爭力的專業人才，共同推動台灣產業邁向全球永續發展的領導地位。

林裕彬也表示，台大生農學院擁有豐富的研究資源和領先的學術團隊，致力於推動農業、生物科技及環境保護的研究與創新，期待這次合作可進一步提升台灣在全球永續發展領域的影響力，將學術研究成果轉化為實際的創新應用，促進產業永續發展。

夏姿集團總裁王元宏則表示，夏姿一直致力於在全球範圍內實踐可持續發展目標，這次與台大的合作，將加強我們在ESG領域的努力，推動市場持續轉型，期待通過這次合作，為台灣的永續發展貢獻更多力量。

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