「台版柬埔寨」私囚虐死3人 主嫌傅榆藺、陳樺韋二審仍判無期

詐團集團要角「S姐」傅榆藺被判無期徒刑。（資料照）

2024/07/31 10:57

〔記者張文川／台北報導〕前年爆發的「台版柬埔寨」詐團私行拘禁61名求職者、凌虐3人致死案，士林地檢署分兩波起訴，士林地院一審去年12月第一波宣判29人，分依私行拘禁致死、遺棄屍體、加重強盜、組織犯罪等4724罪，將集團要角「S姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋判處無期徒刑，其餘27人各判1年2月至29年半不等；案經上訴，高等法院二審今年4月先駁回其中16人的上訴，今日再判其餘部分，傅榆藺、陳樺韋維持無期徒刑，共犯也都駁回上訴。仍可上訴。

除了傅、陳2人無期，另27名共犯中，一審被判20年以上徒刑者就有8人，另有19人各處1年2月至18年不等徒刑。高院二審今年4月12日先就只針對量刑上訴的16人進行宣判，駁回16人的上訴，其中最重者為張家豪26年、鄭文誠24年8年。

請繼續往下閱讀...

今日判決其餘13人，則是對犯行與量刑都有意見，二審今審結宣判，「S姐」傅榆藺的其中一件私行拘禁致死案雖從無期改判8年6月，但其餘案件都維持，合併應執行刑仍是無期徒刑；陳樺韋則維持一審無期徒刑。傅、陳今未到庭聽判，另有8名在押嫌犯提訊到庭聆庭。

其餘如蔡博臣29年6月、涂世泓29年2月、鄭育賢28年、謝承佑25年6月、呂政儀25年、鄭建宏24年4月，皆駁回上訴。

至於士檢第二波起訴的集團首腦「藍道」杜承哲及薛隆廷、洪俊杰、王昱傑，士林地院本月10日依私行拘禁致死、非法使人施用毒品、遺棄屍體等705罪，將4人皆重判無期徒刑。

判決指出，傅榆藺、陳樺韋等人參與犯罪組織，以各式理由向61名前來求職的被害人（俗稱車主）收取帳戶資料，並向其佯稱須至公司領取報酬，將人誘騙至桃園、淡水兩處「豬仔寮」據點私行拘禁限制行動。

之後再由據點現場的「控員」（負責控制豬仔寮）以電擊棒、鋁棒、甩棍、鎮暴槍等兇器，喝令被害人配合，將被害人嘴部塞入毛巾、勒住頸部、上手銬、腳鐐或使用束帶捆綁四肢，使被害人無從抵抗，還強取財物。

集團還在食物中摻入第三級毒品FM2，導致被害人陷入昏睡或意識不清而無力脫逃，導致其中3人不幸死亡，集團再派員將遺體棄屍山區；其詐欺機房共詐騙266名被害人，不法所得達3億9342萬餘元。

士林地院一審痛批傅榆藺、陳樺韋等人漠視被害人身體、心理可能遭受的傷害，不惜以私行拘禁、非法使人施用毒品、結夥攜帶兇器強盜的方式侵害之，甚至在被害人有生命危險時，拒絕送醫救治，導致生命無端消逝，事後更遺棄屍體，犯罪手段極其惡劣、兇殘，將傅、陳2主嫌判處無期徒刑，8要角各判20年至29年6月，其餘19人也各量刑1年2月至18年徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法