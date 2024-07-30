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培諾米達單年違規7次仍取得準公幼 教育局：核准前就已改善

民進黨台北市議員洪婉臻指出，培諾米達幼兒園2019年有7次違規紀錄，隔年依然成為準公幼。（圖由洪婉臻辦公室提供）

民進黨台北市議員洪婉臻指出，培諾米達幼兒園2019年有7次違規紀錄，隔年依然成為準公幼。（圖由洪婉臻辦公室提供）

2024/07/30 12:02

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市培諾米達信義幼兒園案件延燒，昨（29日）更遭議員洪婉臻爆料，該園2019年7度違反《幼兒教育及照顧法》，北市府只令其限期改善，甚至隔年還成為準公幼。對此，北市教育局回應，該園2019年稽查的缺失，均已於2020年核准為準公幼之前就完成改善，且缺失事項與後續的性侵案件無關。

教育局表示，該園於2019年12月16日申請於108學年度第2學期加入準公幼，為了解該園是否符合「教育部推動及補助地方政府與私立幼兒園合作提供準公共教保服務作業要點」的合作規範，教育局於2019年12月26日進行稽查，查有7項缺失，教育局依照當時的幼兒教育及照顧法要求限期改善，並於2020年1月14日確認均已改善完畢，才核准成為準公幼。

針對議員指該園108學年至今陸續領走2852萬餘元龐大補助，教育局表示，其中8成補助為政府協助家長支付學費差額，以該園112學年度狀況為例，簽約合作學生每月學雜費1萬4660元，家長只需要支付3000元，差額由政府協助；其餘補助款則為改善幼兒園設施設備、辦理親職活動或增能研習等補助，均用於提升幼兒園教保服務品質與環境，並無濫發。

教育局強調，面對幼兒園違法事件零容忍，該園在2019年稽查的7項缺失已經在核准成準公幼之前改善，缺失事項也與2022、2023年的性侵案無關。

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