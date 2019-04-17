金門全中運代表隊出發 兩體操國手提前赴左營集訓

2019-04-17 23:32

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府秘書長張忠民今天授旗給參加全國中等學校運動會代表隊，勉勵選手拿好成績也要注意安全；選手中代表台灣參加亞洲體操錦標賽的國手賴金、黃慧玫，因人在左訓中心積極訓練，未參加授旗儀式。

金門選手除賴金、黃慧玫備受期待，田徑項中去年獲得高男組100公尺第6名、200公尺第7名的許倬維，國男組第3名的陳智勇等，都是奪牌熱門。

縣府表示，全國中運會將於20日至25日在高雄市舉行，金門代表隊有來自金門高中、高職、金城國中、金湖國中、金沙國中及金寧國中小共45名選手，將參加田徑、桌球、跆拳道、木球和體操五項賽事。

張忠民說，提醒選手參賽注意自身安全，屆時會邀請高雄市浯江金門同鄉會及旅台鄉親前往高雄各場館，為金門子弟兵加油打氣。

張忠民說，縣府為照顧全中運奪牌選手，訂有「金門縣績優運動選手訓練補助金發給要點」，提供前3名選手奪牌後1年內，每月新台幣1萬5000元至5萬元不等的訓練補助金，另也有相關獎勵金，鼓勵選手創造好成績。

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