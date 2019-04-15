今年全中運在高雄 地主隊授旗出征

2019-04-15 15:51

〔記者方志賢／高雄報導〕108年全國中等學校運動會，本月20日至25日在高雄市登場，高雄市今年有1148位選手參賽，今由高市副市長洪東煒授旗出征；洪東煒也致贈代表隊15萬元加菜金，並嘉勉選手全力以赴奪金牌。

高雄市歷屆參與全中運成績斐然，去年獲46金、50銀、76銅，合計172面獎牌。今年全中運在高雄市舉行，共有19項比賽種類，分20個場地舉行，超過1萬5000名來自全國中等學校優秀運動選手同場競技。

洪東煒授旗也勉勵代表隊選手，越是關鍵的比賽越要用平常心面對，準備過程中態度嚴謹，但比賽時則需放鬆心情，才能發揮實力奪得好成績。

洪東煒說，今年全中運在高雄舉辦，身為地主隊，期許選手們能把平日訓練的成果發揮得淋漓盡致，展現堅持到底及團隊合作的精神，勇奪金牌為自己和高雄爭光。

高雄市籌辦全中運外，各校代表隊也積極備戰，舉重、游泳、網球、現代五項、滑輪溜冰等，都是高雄市熱門奪牌種類，鄉親踴躍進場觀賽，為高雄子弟兵加油。

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