成功國中成功了！ 基隆網球終於拚進全中運決賽

2019-03-29 09:53

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市成功國中網球隊參加全國中等學校運動會網球資格賽，團體組與個人組巫秉融雙雙晉級前8強，這是基隆市網球多年來少見打進全中運決賽，網球漂亮寶貝、市議員陳宜在臉書邀市民為這些小將們加油。

陳宜說，全國中等學校運動會網球資格賽，3月18日至23日在高雄舉辦，成功國中代表隊表現亮眼，團體賽連續對戰新北市、南投縣、台南市等5所學校，以4勝1敗晉級8強決賽。

個人組部份，隊長巫秉融以第三種子身份出賽，連續擊敗台中市、彰化縣等選手，以3連勝成功晉級8強決賽。

陳宜與哥哥陳迪是基隆網球好手，陳宜當選市議員為體育運動努力，陳迪仍在職業網壇中奮戰。

陳宜說，基隆市國中網球隊不知道多少年沒打進全中運會內決賽了，尤其是團體賽。成功國中連續3年組隊參加全中運，履敗屢戰，鍥而不捨，很多人都不知道他們默默的在年久失修的市民體育活動中心裡熬了多少寒暑，今年堅持奮戰，終於團體組和個人組都取得8強決賽門票。

今年全國中等學校運動會網球決賽將於4月17至22在高雄舉行，陳宜在臉書邀請民眾一起為基隆健兒們加油。

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