安全科技博覽會明開幕 地調所展示地質資訊系統

2019-05-07 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕第22屆「Secutech 2019 台北國際安全科技應用博覽會」將於明（8日）在台北南港展覽館開幕，經濟部中央地質調查所將以「找一個安全的家」為主題，展出地質資訊系統，方便民眾查詢居住地地質狀態。

台北國際安全科技應用博覽會將於明日在台北南港展覽館開幕，以「安全科技、智慧應用」為主軸，邀請15國350家廠商，展示IoT物聯網與AI人工智慧於安全領域的智慧科技應用，包含防災、防爆、資安與自動化等9大領域的新科技。

展覽舉行日期為8至10日，地調所將展出「地質雲應用」、「地質敏感區查詢」、「地質資料整合查詢」、「工程地質探勘」等系統，包括查詢住家是否位地質敏感區、土壤液化潛勢區、活動斷層、順向坡與崩塌地等資訊，讓民眾瞭解住居及周遭地質環境狀況。

地調所表示，地質資料是公共財，應為全民共享，也是居住正義與公民權的展現。目前民眾已可免費使用地質資訊系統與地質雲，查詢居住地的溫泉資訊、土壤液化狀態與斷層活動等訊息。

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