自經區就能發大財？ 經濟部打臉韓國瑜：是中國貨進來

2019-05-06 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前到議會備詢，被問及自經區時，不斷跳針「高雄發大財」，引起外界批評，也引起民眾熱搜何謂「自經區」？對此，經濟部稍早也在臉書打臉韓國瑜，直指目前的自經區法案版本，「不是貨出去，反而是中國貨進來」。

經濟部今天在臉書發文，談到美國川普總統發推特，宣布要對中國部分商品加徵至25％的關稅，經濟部的立場認為，這對台灣是一個發展契機，國際情勢將會加速台商回台投資，尤其是美方及國際認為有資安信賴問題的資通訊、高階伺服器等產品，回來的速度會增快。

另外，針對韓國瑜頻頻向中央喊話的「自經區」，經濟部也特別舉韓國瑜常掛在嘴邊的「貨出去、人進來、高雄發大財」的口號，表示以現階段自經區的法案版本，難以達到貨出去的目的，反而是讓「中國貨進來」。

經濟部解釋，因為現行制度是在保稅區加工完必須全數外銷，但如果自經區開放，中國貨進來加工之後，還可以內銷進到台灣市場。如果中國貨進來後，不但沒出去，還進到國內市場，衝擊國內產業，相信國人不樂見這種情形發生。

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