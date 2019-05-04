韓對自經區狂跳針發大財 韓粉護航讓網友看傻眼

2019-05-04 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜3日前往議會備詢，被時代力量議員黃捷質詢飽受爭議的自由經濟示範區時，卻不斷跳針以「發大財」回應，讓黃捷只能無奈苦笑、翻起白眼。沒想到有韓粉為了護航韓國瑜，竟大讚韓國瑜這對答十分的有智慧，這樣才不會讓人抓到把柄，言論也讓網友看了直呼傻眼。

黃捷詢問韓國瑜，他力推的自經區具體上要怎麼做，韓則回答「是高雄要發財啊！對不對？」，黃捷聽聞這回答大翻白眼，傻眼大喊「不是一句發大財就想糊弄過去！」沒想到韓再度高喊「目標是發大財！」，讓黃捷聽了相當無奈，大嘆「市長，你真的懂自經區嗎？」由於韓國瑜不斷重複說著「發大財」，最後只好由副市長葉匡時出馬回答，才結束這場不斷跳針的質詢。

沒想到有韓粉認為韓國瑜不斷跳針的回答非常好，在臉書粉專「韓國瑜粉絲團」發文大讚「在議會上市長的表現太養智慧了！！！決不掉入話術陷阱，不給機會抓把柄」，還說韓國瑜只要說「發財」其他不要說，對手就無從攻擊起，大讚這招是「獨孤九劍的心法，我無招你也就無招！！！讚！」

文章曝光後讓許多網友傻眼，紛紛留言「應該是你無招，我就只能無奈、無言」、「把腦子拿掉就不用怕人家考你的概念」、「每天一個笑柄、慶祝5/1加映一場」、「韓導又再次考驗台灣人的智商」、「看粉便知主子的德性」、「如果讓這種人當總統台灣也跟著完了...真悲哀，但有些盲目與無知的支持者」。

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