韓市府稱自經區可保證資安 學者舉3點打臉

2019-05-04 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜3日被時代力量正妹議員黃捷質詢自經區問題時，不斷跳針「要發財」，讓黃捷崩潰翻白眼，質詢影片在網路爆紅，而副市長葉匡時稱可保證資安的回答，也讓不少專家學者提出質疑。經常評論時政的成大教授李忠憲就舉3點打臉，強調高雄市府根本做不到。

韓國瑜接受3日黃捷質詢時，被問到「自經區具體上想鬆綁哪些項目？」，不斷以「高雄要發財」回答，跳針式的回應讓黃捷在議會大翻白眼，換成副市長葉匡時代答則指出，日前市府團隊到美國，有許多高科技的領袖人才提到，很希望能在台灣有一個生產區域是非常資安、安全的，希望台灣輸到美國的產品是資安上可以維護非常好的。

葉匡時提到，我們可以在這樣的地方設置「生產安全區」，裡面可以讓歐美相信，產品是絕對安全，沒有中國的後門、木馬等問題，但可惜目前台灣的法規條件很難做到這點。

對此，李忠憲在臉書表示，資安最基本的三要素就是CIA：

C:機密性（Confidentiality）:資訊不得被未經授權之個人、實體或程序所取得或

揭露的性質。

I:完整性（Integrity）:對資訊之精確與完整安全保證的性質。

A:可用性（Availability）:已授權實體在需要時可存取與使用資訊之性質。

李忠憲指出，按照韓市府現在的形象，沒有機密性、沒有完整性、甚至連可用性都有很大的問題，資安是非常高級的品質保證服務，「韓市府是不能做或拓展這樣子的產品和服務」。

李忠憲也暗諷韓國瑜，「有人會聘一個常常請假、不準時上班、滿腦子都想要發財的人來負責自己家庭、社區或公司的安全嗎？還會酒後直播喔！」

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