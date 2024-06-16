撐不住了！地震後連續降雨 南投國姓縣道147邊坡崩塌

南投縣國姓鄉南港村港源路段上邊坡框型植生，因地震與連續降雨導致崩塌。（記者佟振國攝）

2024/06/16 14:36

〔記者佟振國／南投報導〕花蓮強震過後近期又逢連續降雨，南投縣國姓鄉南港村縣道147線港源路段，上邊坡水泥框型植生崩塌，土石占據1個車道，目前維持單線雙向通車，由於災害點鄰近彎道，影響人車通行安全，縣府表示，現階段做好災害警示，提醒車輛減速慢行，待天氣好轉及邊坡較穩定後再進行復建。

南投縣道147線全長約14.5公里，銜接國姓鄉台14線中潭公路與水里鄉縣道131線，為國姓鄉北山、南港村至水里鄉新興村重要道路，兼具觀光與農產品運輸功能，也是台21線埔里至魚池、水里的替代道路，經縣府逐年分段拓寬，已完成起點北山村至南港村港源社區路段。

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但完成拓寬的指標8公里港源路段，上邊坡日前坍方，原本做好的水泥框型植生嚴重破損，土石向下滑動，占據下方車道，研判403花蓮強震及餘震不斷，近期又有連續強降雨而釀災，由於崩塌處鄰近彎道，沿線居民希望盡速整修，以免影響行車安全。

縣府工務處表示，近期午後山區還是有強降雨，邊坡也不穩定，目前還是維持單線雙向通車，但兩端已做警示，提醒過往人車減速慢行，待天氣、邊坡較穩定進行整修。

至於縣道147線自2009年起分段拓寬，目前僅剩最後的7公里還未完成，即國姓港源至水里新興，地方盼早日完成，強化地方交通路網，工務處則表示，由於147線7.3K至14.5K周邊現有地形地貌限制，一側是山壁，另一側下邊坡過深或部分為河道，若架設道路基樁可能會阻礙水流，因此拓寬的難度較高，目前正進行可行性評估，有無適當工法能夠克服地形限制。

南投縣國姓鄉南港村縣道147線港源路段邊坡崩塌災害，目前維持單線雙向通車。（記者佟振國攝）

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