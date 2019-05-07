蔡阿嘎買鹹酥雞貴到「嚇歪腰」店家貼文怒嗆覺得貴就不要買

知名網紅蔡阿嘎近日於北市石牌一間鹹酥雞店購買3樣炸物竟要價190元，令他不諱言「被台北的鹹酥雞嚇到歪腰」，直呼「WELCOME TO 天龍國」。（圖擷取自YouTube）

2019-05-07 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕知名網紅蔡阿嘎以生動表情和「輪轉」的台語聞名，粉絲無數，日前曾開箱自家千萬豪宅。近日他於北市石牌一間鹹酥雞店購買3樣炸物要價190元，令他不諱言「被台北的鹹酥雞嚇到歪腰」，直呼「WELCOME TO 天龍國」。事後該店家疑似上臉書「爆怨公社」發文怒飆「覺得貴就不要買」，對蔡阿嘎感到十分氣憤。

根據蔡阿嘎影片指出，他在台北生活了10幾年，卻被台北的鹹酥雞嚇到「歪腰」，心血來潮到平常未曾光顧的北投區一家鹹酥雞店，買了「雞肉」、「魷魚」、「四季豆」3樣炸物，竟要價190元，令他不禁好奇份量到底有多少，開始秤量起來，小小份量令他直呼：「WELCOME TO TAIPEI」、「WELCOME TO 天龍國」。

未料稍晚臉書社團「爆怨公社」中疑似有該店店家發文怒嗆蔡阿嘎「覺得貴就不要買、不知道價錢可以先問嘛！嘴巴是拿來做什麼的不知道嗎？」並表示自己從中午12點工作到凌晨4點，對於油和食材的品質把關非常有自信，好不好吃在個人，感謝各方評論，但他強調：「還是一句話，覺得貴就不要買！！！」。

該貼文一發出即有數千人按讚留言，但眾多網友也表示：「抱歉，石牌人路過，真的貴！」、「還好我生在高雄，鹹酥雞買200塊就吃到吐。」、「看完價目表真的覺得很貴」、「炸物中的星巴克」似乎認為價格太貴，而該貼文者並未有回應。

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